Bursaspor'un hazırlık maçına taraftarlar damga vurdu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un antrenman maçına taraftarın meşale gösterisi damga vurdu. Bursaspor, U21 Takımı\'na ise 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında sahasında Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlığını U21 Takımı ile oynadığı antrenman maçıyla sürdürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda taraftara açık oynanan mücadelenin ikinci yarısında ise yeşil beyazlı taraftarlar görsel şölene imza attı. Ellerindeki meşaleleri ikinci yarının başlangıcıyla birlikte yakan taraftarlar, coşkulu bir şekilde takımlarına tezahürat yaptı. Kısa sürede yayılan duman tüm stadyumun çevresini kaplarken, oyuncuların ise görüş mesafesi düştü.

35\'er dakika halinde toplamda 70 dakika süren maçı U21 Takımı ise 2-1 kazandı. U21 Takımı\'nın gollerini Abdülkadir Çelik ve Ali Akman kaydederken Bursaspor A Takımı\'nın tek golü Jani Atanasov\'dan geldi. Öte yandan Bursaspor\'un yeni transferleri Iasmin Latovlevici ve Santiago Vergini de maça ilk 11\'de başladı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan detaylar

-Meşale gösterisi

-Meşale sonrası sahadan detaylar