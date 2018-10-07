Bursaspor'un golü ilkleri gerçekleştirdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'de Bursaspor, MKE Ankaragücü\'nü yenerek galibiyet hasretine genç oyuncularıyla son verdi. Samet Aybaba\'nın tercihleri olumlu sonuç verirken golün mimarları da kendi kariyerlerinde ilklere imza attı.

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü\'nü 1-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Birçok eksik oyuncunun da etkisiyle teknik direktör Samet Aybaba, orta alanda 19 yaşındaki oyuncu Ramazan Keskin\'e şans verirken, bu sezon ilk kez Süper Lig\'de forma giymeye başlayan Umut Meraş\'ı da sol kanatta savunma yerine kaleye daha yakın oynattı. Aybaba\'nın bu tercihleri sonuç verirken 3 puanı getiren gol Ramazan Keskin\'in asisti sonrası Umut Meraş\'tan geldi. 22 yaşındaki oyuncu Süper Lig\'deki ilk golünü kaydederken, Ramazan Keskin de Bursaspor formasıyla bu sezon ilk maçında asist gerçekleştirmiş oldu.

UMUT MERAŞ İLK GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon ligde Demir Grup Sivasspor maçı hariç olmak üzere haftalardır çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Umut Meraş, \"Benim atmam, onun atması önemli değil galip gelmemiz gerekiyordu. Okan atsaydı o da olurdu. Çok güzel bir mücadele ile çok güzel bir atmosferde 3 puan aldık. İnşallah bu başlangıç olur. Milli aranın ardından deplasmanda Galatasaray ile oynayacağız. İnşallah onu da kazanıp bu çıkışı sürdürmek istiyoruz\" dedi. Attığı gol anını da anlatan genç oyuncu, \"Ramazan kardeşim çok güzel bir orta kesti. Top gelirken kaleciye doğru baktım, hafif öndeydi aşırtma vuruşunu yaptım, çok güzel bir gol oldu. Çok mutluyum, inşallah bu galibiyet devam eder\" diye konuştu.

19 YAŞINDAKİ RAMAZAN\'DAN İLK MAÇINDA İLK ASİST

Yeşil beyazlıların altyapısından yetişen ve ilk kez A Takım formasını terleten Ramazan Keskin ise yaptığı açıklamada, \"Haftalardır iyi hazırlandık gerçekten. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Sonunda bu galibiyeti aldık, çok mutluyuz. Benim de ilk maçımdı, ilk maçımda ilk asistimi yaptım. Tabii mutluyum. Bundan sonra inşallah devamı gelir\" dedi. Heyecan yaşadığını vurgulayan genç oyuncu, \"Hafta içerisinde ilk 11\'de oynayacağım belli değildi, kadroyu görünce biraz heyecan bastı tabii ki ama ağabeylerim sağ olsun onlar bana saha içerisinde de saha dışında da sahip çıktılar ve o heyecanımı yatıştırdım\" şeklinde konuştu.

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