Bursaspor'un gençlik ateşi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, Akhisarspor\'u yenerek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alırken maç kadrosunda da 8 altyapı oyuncusu yer aldı. 19 yaşındaki Ramazan Keskin de golünü atarken, yeşil-beyazlılar 39 maç aranın ardından dönüş gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Maçın son anlarında attığı 2 golle galibiyete uzanan Bursaspor, böylelikle ligde 39 maçlık aranın ardından geriye düştüğü bir karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, son olarak geçen sezon evinde Osmanlıspor’u ağırladığı maçta 1-0 geriye düştüğü rakibini 3-1 yendi. Bu galibiyet aynı zamanda ligdeki 8 maçlık dış sahada galibiyet hasretine de son verdi. Bursaspor ayrıca yüzde 64 ile bu sezon en fazla topa sahip olduğu maçı oynadı.

RAMAZAN 1 GOL 1 ASİST İLE OYNUYOR

Bursaspor, Akhisarspor’a karşı 18 kişilik kadrosunda ise 8 altyapı oyuncusu yer aldı. Daha önce Aytemiz Alanyaspor maçında galibiyet golünün asistini gerçekleştiren 19 yaşındaki Ramazan Keskin, bu kez Akhisarspor’a karşı takımının son golünü kaydetti. Oyuna girer girmez golle tanışan genç oyuncu, bu sezon forma giydiği 106 dakikaya böylelikle birer gol ve asist sığdırmış oldu. Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Burak Kapacak ve Ramazan Keskin maçta süre alırken, Muhammed Şengezer, Furkan Ünver, Çağatay Yılmaz ve Ali Akman da kulübede yer aldı.

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