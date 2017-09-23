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Spor

Bursaspor'un Galatasaray'a karşı gol silahı Stancu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR'DA son haftaların formda ismi Bogdan Stancu, eski takımı Galatasaray'a attığı gollerle dikkat çekiyor

23 Eylül 2017 15:54

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR\'DA son haftaların formda ismi Bogdan Stancu, eski takımı Galatasaray\'a attığı gollerle dikkat çekiyor.

Bursaspor’da gözler yarın Süper Lig’de oynanacak olan Galatasaray maçına çevrildi. Yeşil Beyazlı ekip, bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Hafta içerisinde sakatlıkları bulunan Jires Kembo Ekoko ile Pablo Martin Batalla tamamen iyileşirken, yarın sahada olacakları öğrenildi.

Yeşil beyazlı ekibin en etkili gol silahlarından biri olan Bogdan Stancu’nun performansı ise yarınki mücadelede merakla bekleniyor. Daha önce de Galatasaray’da bir dönem top koşturan Rumen oyuncu, Sarı Kırmızılılara karşı çeşitli takımlarla 11 kez sahaya çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig’deki son 2 maçında da gol kaydeden Stancu, ligdeki ilk 5 maç sonunda 1 asistiyle de birlikte toplamda 5 gole katkı verdi.

Öte yandan Bursaspor’da ligin geride kalan haftalarında forma giyen oyuncular arasında Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş, Titi ve Yusuf Erdoğan da Galatasaray’a karşı birer kez gol sevinci yaşadı.

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