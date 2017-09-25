Bursaspor'un 'fiziksel gücü' ikinci yarıya yetmedi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR, sahasında Galatasaray’a maçın bitimine 20 dakikadan daha az bir süre kala yediği gollerle mağlup olurken, ligdeki maçların son bölümlerinde oyundan düşmesiyle ön plana çıkıyor.

Süper Lig’de Bursaspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta Galatasaray’a evinde 2-1 mağlup oldu. İlk yarı daha fazla atak oynayan yeşil beyazlı ekibin, ikinci yarıda oyundan düştüğü gözlemlendi. Bu sezon ligde oynadığı 6 maçta kalesinde 9 gol gören Bursaspor, özellikle bu gollerin büyük bir kısmını karşılaşmaların son yarım saatinde kalesinde gördü.

SON YARIM SAATTE RİTMİNİ KAYBEDİYOR

6 hafta sonunda ligde 3’er galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanı bulunan yeşil beyazlı ekibin ağları 7 kez son yarım saatlik dilimde sarsıldı. Özellikle önceki hafta Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı 4-0 önde olmasına karşın maçın son çeyrek diliminde yediği 2 golle dikkat çeken yeşil beyazlı ekip, bu kez Galatasaray karşısında da aynı durumu yaşayınca sahadan puansız ayrıldı.

FİZİKSEL GÜCÜ YETERSİZ

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de, dün yaptığı açıklamada ikinci yarıda oyunun kendileri için zorlaştığını söyledi. Bursaspor’un savunma oyuncusu Aziz Behich de, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Maçın son 15 dakikasında oyun disiplininden koptuk” demişti. Yeşil beyazlı ekibin bu görüntüsü, takımın fiziksel olarak 90 dakikayı çıkaracak güçte olmaması şeklinde yorumlanıyor.

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