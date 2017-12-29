T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'un emektar malzemecisi son yolculuğuna uğurlandı

BURSA, (DHA)- BURSASPOR'a yıllarca hizmet eden emektar malzemeci Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı

29 Aralık 2017 19:18

BURSA, (DHA)- BURSASPOR\'a yıllarca hizmet eden emektar malzemeci Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazına müteakip Kestel Turanköy Camii\'nde kılınan cenaze namazına Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp personelinin yanı sıra Bursaspor camiasının önemli isimleri katıldı. Ayrıca Bursaspor eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ve uzun yıllar takım kaptanlığını yapan Ömer Erdoğan da, Demir ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.
Merhumun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Turanköy mezarlığına defnedildi. Bursaspor Kulübü de yayınladığı mesajda, \"Merhum Mehmet Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz\" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA DHA BURSASPORMehmet DemirCumaKestel Turanköy CamiiBursaspor Başkanı Ali AyBursasporAyrıca BursasporErtuğrul SağlamErdoğanDemirMerhumunTuranköyBursaspor KulübüMehmet Demire AllahtanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24