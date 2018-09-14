Bursaspor'un deplasman kabusu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, deplasmanda oynadığı son 12 maçın 10\'unda rakiplerine kaybetti. Bu süreçte sadece 4 puan toplayabilen yeşil beyazlılar benzer bir görüntüyü 2016/17 sezonunda da göstermiş ve tek galibiyetini son hafta oynanan maçta alarak ligde kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, dış sahada puan toplamakta güçlük çekiyor. Yeşil beyazlılar deplasmanda oynadığı son 12 lig maçının 10’unda sahadan puansız ayrıldı. Bu süreçte tek beraberliğini bu sezon Atiker Konyaspor’a karşı alan Bursaspor, tek galibiyetini ise geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında elde etmişti.

2018\'İN DIŞ SAHADA EN FAZLA YENİLGİ ALAN TAKIMI

Böylelikle en kötü deplasman performanslarından birini sergileyen Bursaspor, geçtiğimiz sezon lig boyunca 17 dış saha maçının sadece 3’ünü kazanabilmişti. Yeşil beyazlılar ayrıca 2018 yılında Süper Lig’de en fazla dış saha yenilgisi alan takım konumunda yer alıyor. Timsah, bu sezonki tek mağlubiyetini de ligin ilk haftasında Fenerbahçe’ye karşı İstanbul’da 2-1’lik skorla almıştı.

2016/17 SEZONUNDA DA 12 MAÇTA 4 PUAN

Bursaspor benzer bir görüntüyü 2016/17 sezonunda da sergilemişti. 12’nci haftada Galatasaray deplasmanında alınan yenilgi ile başlayan süreçte yeşil beyazlılar sezon sonuna dek çıktığı 12 deplasman mücadelesinin 10’unu kaybetmiş ve birer galibiyet ile beraberlik çıkarabilmişti. Timsah, o dönemki galibiyetini son hafta Trabzonspor’a karşı almış ve lige son anda tutunmuştu. Bu sonucun ardından da küme düşen son takım Çaykur Rizespor olmuştu.

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