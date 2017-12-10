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Spor

Bursaspor’un belini sakatlıklar büküyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, sakatlıklardan yana bu sezon talihsiz bir dönem geçirirken bu sezon forma şansı bulan 13 farklı futbolcusu birçok lig maçını sakatlık sebebiyle kaçırdı

10 Aralık 2017 15:16

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, sakatlıklardan yana bu sezon talihsiz bir dönem geçirirken bu sezon forma şansı bulan 13 farklı futbolcusu birçok lig maçını sakatlık sebebiyle kaçırdı. Bursaspor’da son olarak Jires Kembo, Fenerbahçe maçında sakatlık yaşarken Trabzonspor’a karşı oynama ihtimali belirsizliğini koruyor.

Sakatlıklardan yana talihsiz bir sezon geçiren yeşil beyazlı ekipte 13 oyuncu sezon içerisindeki sakatlıklar nedeniyle birçok lig maçında forma giyemedi. Kaptan Pablo Batalla ve kaleci Harun Tekin’in de aralarında bulunduğu oyuncularından yoksun olarak maça çıkan Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş, Mikel Agu, Onur Atasayar, Serdar Kurtuluş, Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal’ın sakatlığı ise sürüyor. Bu isimlerden; Onur Atasayar ve İsmail Konuk ligde ise süre henüz süre alamzken, Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal da Bursaspor formasıyla henüz lig ve kupada resmi bir maça çıkamadı. Böylelikle sezon başındaki sakatlıklar da eklendiğinde Bursaspor\'da, bu sezon sakatlıktan ötürü 17 oyuncu maç kaçırmış oldu.

İşte oyuncuların sakatlıkları nedeniyle şu ana dek forma giyemediği lig maçları:

Harun Tekin: Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor
Ertuğrul Ersoy: Beşiktaş
William Ekong: Atiker Konyaspor
İsmail Konuk: Antalyaspor, Kasımpaşa
Onur Atasayar: Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe
Mikel Agu: Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe
Emmanuel Badu: Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor
Bilal Kısa: Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe
Yusuf Erdoğan: Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Kardemir Karabükspor
Pablo Batalla: Kayserispor
Josua John: Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa
Kubilay Kanatsızkuş: Beşiktaş, Fenerbahçe
Deniz Yılmaz: Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Kasımpaşa

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