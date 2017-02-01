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Spor

Bursaspor'un "Ardiles" lakaplı taraftarına Erdoğan'a hakaretten hapis cezası!

Fikret Yorgun'a 1 yıl 11 ay hapis cezası verildi

01 Şubat 2017 23:49

Bursaspor'un "Ardiles" lakaplı taraftarı Fikret Yorgun'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık 59 yaşındaki Fikret Yorgun ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden paylaşımda bulunduğu iddiasıyla, eylül ayında tutuklanan ve 2 ay sonra çıktığı hakim karşısında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yorgun, duruşmadaki savunmasında pişman olduğunu belirtti.

Hakim, kısa bir aranın ardından Yorgun'a 1 yıl 11 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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