Bursaspor'un aklı geçen sezonda kaldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSASPOR, son 2 sezonda devre arası kampı sonrası yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Yeşil beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon da olduğu gibi bu sezonun ikinci yarısına da üst üste mağlubiyetler ile başladı.

Süper Lig’de Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 3-1 yenilirken, son 5 lig maçında ise yalnızca 1 puan alabildi. Ligdeki 19 maç sonunda yalnızca 25 puanda kalan yeşil beyazlı ekip, kabus gördüğü geçtiğimiz sezonun ise tekrarını yaşıyor. Bu sezonun ikinci yarısına önce Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenerek başlayan ve ardından oynadığı iki lig maçını da kaybeden Bursaspor, geçtiğimiz sezon da ligin ikinci yarısına üst üste iki mağlubiyetle başlamıştı. 2016-17 sezonunda 19 hafta sonunda 27 puan toplayan yeşil beyazlı ekip, bu maçlarda da tıpkı bu sezonda olduğu gibi 8 maçtan mağlup ayrılırken, sezon sonunda ise son maçta Trabzonspor’u yenerek ligde kaldı.

YENİ YIL YARAMIYOR

Bursaspor, söz konusu her iki sezona da iyi başlamasına karşın devre arası kampının ardından da düşüşe geçiyor. Bu sezon yeni yılın ilk maçında Gençlerbirliği’ni evinde 2-1 yenmesine karşın kupadan elenen yeşil beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon da devre arası sonrasında çıktığı ilk kupa maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’a evinde 4-1 kaybederek gruptan çıkma umutlarını yitirmişti. Alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılırken, şu an takımın başında olan Paul Le Guen de camia tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

SOW VE GROZAV’IN ZAMANA İHTİYACI VAR

Sezon başının yanı sıra devre arasında da kadrosuna takviyeler gerçekleştiren Bursaspor, bu süreçte ise yeni oyuncularından verim alamadı. Hücuma Moussa Sow ve Gheorghe Grozav takviyesi yapan yeşil beyazlı ekipte, her iki oyuncu da forma giydiği lig maçlarında katkı veremedi. Sow, oynadığı 2 maçta yalnızca bir şut kaydederken bu şut da isabet bulmadı. Grozav’ın da bir şut denemesi savunma tarafından engellendi. Her iki oyuncuda Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında takımın en az topla buluşan isimlerinden oldu.

FOTOĞRAFLI