Bursaspor'un Akhisar yolculuğu başladı

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor\'da Akhisarspor maçının kafilesi belli olurken 5 oyuncu kafilede yer almadı. Yolculuk öncesinde ise yeşil beyazlı futbolcular Akhisar\'a galibiyet için gittiklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında 25 Kasım Pazar günü oynanacak olan Akhisarspor - Bursaspor maçı için yeşil beyazlı kafile, karayoluyla Akhisar\'a hareket etti. Bursaspor\'un kafilesinde sakatlıkları bulunan Diafra Sakho, Bogdan Stancu, Furkan Soyalp ve Jires Kembo\'nun yanı sıra kart cezalısı Allano Lima yer almadı. Yolculuk öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan oyuncular ise Akhisar\'a galibiyet için gittiklerini söyledi.

SAIVET: \"SERİ GALİBİYETLER ALMALIYIZ\"

Zorlu bir maç olacağını belirten Henri Saivet, \"Kazanmak zorundayız ve bunun bilincindeyiz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Devre arasına 5 maç kaldı. Artık seri galibiyetler almalıyız. Bunun için de sahada yüzde 100 performansla mücadele edeceğiz. Kendi açımdan da bakacak olursak, son haftalarda ilk 11\'de başlayamamıştım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu maçta da elimden gelenin en iyisini yapacağım\" dedi.

UMUT MERAŞ: \"İYİ ÇALIŞTIK\"

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Umut Meraş ise \"İyi çalıştık. Takımımız gayet iyi. Akhisar deplasmanında galip gelip, içerde de bunu devam ettirip, son 5 maçlık seriyi en iyi şekilde bitirip üst sıraya çıkmak istiyoruz. Herkes bunun bilincinde. İnşallah kazanıp geri döneceğiz\" diye konuştu. Yeşil beyazlıların bir diğer oyuncusu Tunay Torun da maça iyi hazırlandıklarını ve Akhisar\'a 3 puanı almaya gittiklerini belirtti.

(FOTOĞRAFLI)