T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'un acı günü!

15 Ekim 2008 03:00


Bursasspor'un eski kalecisi ve kaleci antrenörü Aslan Meriç'in cenazesi, toprağa verildi.

Lenf kanseri tehhisiyle Acıbadem Bursa Hastanesi'nde tedavi görürken dün yaşamını yitiren Aslan Meriç (49) için Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları, Bursaspor İkinci Başkanı Osman Çelik, yöneticiler, Bursaspor teknik heyeti, futbolcular, eski yöneticiler, eski futbolcular, Bursa futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Meriç'in cenazesi, kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24