Bursaspor'un acı günü!

Bursasspor'un eski kalecisi ve kaleci antrenörü Aslan Meriç'in cenazesi, toprağa verildi.
Lenf kanseri tehhisiyle Acıbadem Bursa Hastanesi'nde tedavi görürken dün yaşamını yitiren Aslan Meriç (49) için Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları, Bursaspor İkinci Başkanı Osman Çelik, yöneticiler, Bursaspor teknik heyeti, futbolcular, eski yöneticiler, eski futbolcular, Bursa futbol camiasının önde gelen isimleri katıldı.
Meriç'in cenazesi, kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.