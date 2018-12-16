Bursaspor'u taraftarı yalnız bırakmadı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un bu sezon lig maçlarını, tribünlerde ortalama 18 bin 635 kişi takip etti. Yeşil beyazlılar en çok seyircili karşılaşmasını ise Beşiktaş\'a karşı oynadı.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor bu sezon istikrarsız sonuçlara imza atmasına karşın taraftarını önemli ölçüde tribünlere çekti. Yeşil beyazlılar maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 8 lig maçına çıkarken, tribünlerde ise ortalama 18 bin 635 biletli seyirci yer aldı. Bursa temsilcisi sezon başında 18 bin 163 kombine satarken, 139 bin 90 Passolig kart satışıyla da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından 5’inci sırada bulunuyor.

Bursaspor’un bu sezon en fazla seyirciye oynadığı karşılaşma ise ligin 4’üncü haftasındaki Beşiktaş maçı oldu. Bu mücadelede tribünlerde 27 bin 807 biletli seyirci bulunuyordu. Yeşil beyazlı taraftarın en az ilgi gösterdiği karşılaşma ise Kasımpaşa maçıydı. Bursaspor’un tüm rakamlarda üstün bir görüntü çizerek iyi bir oyun ortaya koymasına karşın kaybettiği bu mücadeleyi tribünlerden yalnızca 10 bin 100 biletli seyirci takip etti. 45 bin kişi kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda çoğu maçlarda ise boşluklar görüldü.

Yeşil beyazlılar, ligin ilk yarısının son maçında 23 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

Bursaspor’un iç saha maçlarındaki taraftar sayısı ise şöyle;

Kayserispor: 15 bin 330

Beşiktaş: 27 bin 807

Başakşehir: 19 bin 1

Ankaragücü: 19 bin 560

Alanyaspor: 14 bin 51

Kasımpaşa: 10 bin 100

Erzurumspor: 22 bin 674

Antalyaspor: 20 bin 559

(FOTOĞRAFLI)