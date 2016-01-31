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Spor

Bursaspor'u 2-1 yenen Amedspor, kupada çeyrek finalde!

Rakip takım taraftarları için ayrılan bölümde tedbir amaçlı 3 özel güvenlik görevlisinin bulunduğu gözlendi

31 Ocak 2016 18:08

Amedspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çeyerk finale yükseldi..

Timsah Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bursaspor'un golünü Tom de Sutter atarken, konuk ekip Amedspor'a galibiyeti ve turu getiren golleri 20. dakikada Ercan Çapar ve 65. dakikada Deniz Naki kaydetti.

Bursaspor: Mert, Hosogai, Sivok, Serdar Aziz, Aziz Behiç, Jorquera, Faty, Stoch, Dzsudzsak, Sercan Yıldırım, Necid

Amedspor: Levent, Abdullah, Şevket Güngör, Ercan, Başaran, Sercan, Yusuf, Önder, Deniz, Mansur Çalar, Şehmus

 

Amedspor taraftarı alınmadı!

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için tribünlere yaklaşık 15 bin Bursaspor taraftarı geldi. İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği maça Amedspor takımının taraftarları alınmadı.

Rakip takım taraftarları için ayrılan bölümde tedbir amaçlı 3 özel güvenlik görevlisinin bulunduğu gözlendi.

Rakip Diyarbakır temsilcisinin oyuncularını sahaya çıkarken ıslıklayan yeşil-beyazlı taraftarlar, kendi futbolcularını ise alkışladı.

 

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