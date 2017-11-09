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Spor

Bursasporlu Yusuf Erdoğan: Le Guen ile çalışmak büyük bir şans

BURSA,(DHA) - BURSASPOR'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Yusuf Erdoğan, birkaç hafta içerisinde sahalara döneceğini söyledi

09 Kasım 2017 17:28

BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Yusuf Erdoğan, birkaç hafta içerisinde sahalara döneceğini söyledi. Genç oyuncu, teknik direktör Paul Le Guen ile çalışmalarınınsa kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtti.
Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan genç oyuncu, “Benim için zor bir dönem oluyor. Sağlık ekibimiz beni bir an önce sahaya çıkarmak için üst düzey bir çaba sarf ediyor. Kuvvet antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İnşallah birkaç hafta içerisinde tekrardan sahalara döneceğime inanıyorum” dedi. Takımda forma rekabetininse çok iyi olduğunu söyleyen Yusuf Erdoğan, \"Özellikle hücum bölgesinde çok kaliteli isimlerimiz var. Bizim için de bir şans, takıma olumlu katkıları oluyor. Ne kadar çok rekabet içerisinde oyuncu varsa performans da artıyor. Bunun en güzel örneklerini de sahada gösteriyoruz, en çok sevinen de buna hocamızdır. Forma rekabeti üst seviyede” diye konuştu.
\"SON SANİYEYE KADAR GOLÜ ARAYAN BİR TAKIMIZ\"
Bursaspor’un bu sezon ligdeki durumunu da değerlendiren 25 yaşındaki oyuncu, \"Sahaya baktığımız zaman takım arkadaşlığını görebiliyoruz. Son saniyeye kadar golü arayan bir takımız. O yüzden ne kadar birbirimize çok alışmaya devam edersek, o kadar başarı geleceğine inanıyorum. İyi bir ekip kurduk. Yenilmeyen bir takımız. İnşallah böyle devam ederek üst sıralara yükselmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. İç sahada taraftarın desteğinin kendilerini çok olumlu etkilediğini belirten genç oyuncu, Göztepe ve Kardemir Karabükspor maçlarından da 3 puan çıkarmak istediklerini söyledi.
\"LE GUEN\'İN KARİYERİ TARTIŞILMAZ\"
Teknik Direktör Paul Le Guen’e de övgülerde bulunan Yusuf Erdoğan, “Böyle birisiyle çalışmak bizim için büyük bir şans. Kariyeri tartışılmaz. Avrupa futbolunun en önemli isimlerinden birisi. Biz de ondan alabildiğimiz üst seviye bilgileri alıp sahaya yansıtmak istiyoruz ve bunları da yansıttığımızı düşünüyorum aldığımız skorlarla” şeklinde konuştu.
\"BU ŞEHRE ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR\"
Takımın hedefleri hakkında da konuşan Yusuf, “Bursa, şampiyonluk görmüş, yaşamış bir şehir. Bu şehre şampiyonluk yakışır. Bundan aşağısını düşünen bir kulüp değiliz. Teoride değil bu, gerçekten istiyoruz. Geçen senenin kalıntılarını atmış bir kulübüz, güzel bir ekip oluşturuldu. Hedefimiz de şampiyonluk” ifadelereni kullandı.

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