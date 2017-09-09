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Spor

Bursasporlu Yusuf Erdoğan: "Transferime en çok Bursalı nişanlım sevindi"

Gürkan DURAL  /BURSA, (DHA)- BURSASPOR'un Trabzonspor'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan, yeşil beyazlı ekibe katıllmasına çok Bursalı olan nişanlısının sevindiğini söyledi

09 Eylül 2017 16:32

Gürkan DURAL  /BURSA, (DHA)- BURSASPOR\'un Trabzonspor\'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan, yeşil beyazlı ekibe katıllmasına çok Bursalı olan nişanlısının sevindiğini söyledi.
DHA\'YA AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Transfer döneminin son gününde yeşil beyazlı takıma katılan Yusuf Erdoğan, DHA\'ya (Dğan Haber Ajansı) açıklamalarda bulundu. Yusuf Erdoğan, haziran ayında Bursalı Ürün Özdemir ile nişanlandığını hatırlatırken şunları söyledi:
\"Bursaspor\'la geçen sezonun ardından devamlı görüşme halindeydim. Burada olmaktan çok mutluyum. Bursaspor\'da harikalar yaratmaya geldim. Yeşil beyazlı ekibe transferime benden daha fazla nişanlım sevindi. Biliyorsunuz o da Bursalı.\"

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