Bursasporlu Titi: "Le Guen'in takımı şampiyon yapabileceğine inanıyorum"

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Titi, Paul Le Guen için \"Beni buraya getiren sebeplerden biri de kendisiyle çalışabilmekti. Dünyaca tanınan bir insan. Burada da bir şeyler kazanacağına, şampiyon yapabileceğine inanıyorum\" dedi.

Bursaspor\'un başarılı savunma oyuncusu Brezilyalı Titi, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Sezon başında yeşil beyazlı ekibe katılan tecrübeli oyuncu, geliş süreci hakkında, \"Bursaspor\'a neden gelmek istersiniz? Tabii ki kariyerinizi daha yüksek seviyeye çekmek için. Ama aynı zamanda her zaman dolu bir stadyumda oynamak için. Biraz da taraftar için buraya gelmiştim. Bu muhteşem bir duygu. Her zaman dolu bir stat var. Bir kulübün gerçek gücünü düşündüğünüz zaman tabii ki kulübün sahibini, oyuncularını düşünebilirsiniz ama gerçek sahibi her zaman taraftardır. Bu anlamda Bursaspor\'un farklı olduğunu düşünüyorum, bütün şehrin futbolla nefes aldığını görebiliyorsunuz\" dedi.

\"SAHA DIŞINDA DA BİRBİRİMİZİ KOLLAMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Lig ve kupa maçlarında şu ana dek takımın en fazla forma giyen oyuncusu olan Titi, sezon başından itibaren kendisini fiziksel, teknik ve psikolojik olarak iyi hazırladığını belirterek takımdaki rolü ve birlikte görev aldığı Ertuğrul Ersoy ile William Ekong içinse, \"Onlar muhteşem insanlar. Her zaman saha dışında da birbirimizi kollamaya çalışıyoruz. Saha içinde bazı şeylerin gerçekleşmesi için saha dışında da belli bir dostluğun olması gerekiyor. Ekong, milli takım seviyesinde bir oyuncu, Ertuğrul da her geçen gün milli takım için hazır hale geliyor. Aynı zamanda Rüştü Hanlı da var. Genç bir oyuncu ama 2-3 sene sonra da o burada oynayacak. Ona da yardımcı olmaya çalışıyorum\" diye konuştu.

\"BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÖZGÜVENİMİZİ KAZANDIK\"

Yeşil beyazlı ekibin inişli çıkışlı grafiğine dair düşüncelerini de belirten Titi, \"Küçük düşüşler her takımda yaşanıyor. Çünkü çok sık maç oynamak zorunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda çok sakatlık yaşadık. Hoca için rekabetçi bir takım sahaya sürmek bu gibi durumlarda zorlaşır. Hazırlıklı olmak gerek ama Beşiktaş maçında özgüvenimizi kazandık. Taraftarımız da bizi sonucu alamamış olmamıza rağmen alkışladı. Bu da bize özgüvenimiz için pozitif bir etki yaptı\" ifadelerini kullandı.

\"LE GUEN DÜNYACA TANINAN BİR İNSAN\"

Teknik direktör Paul Le Guen için de görüşlerini aktaran Brezilyalı savunmacı, \"Beni buraya getiren sebeplerden biri de kendisiyle çalışabilmekti. Dünyaca tanınan bir insan. Aynı zamanda da kariyerinde sürekli başarılar, zaferler olan biri. Burada da aynı şeyleri yapacağına inanıyorum. Bir şeyler kazanacağına, şampiyon yapabileceğine inanıyorum. Şu ana kadar muhteşem bir deneyim oldu ve benim için onunla çalışmak her gün yeni bir şeyler öğrenebildiğim bir süreç\" açıklamasını yaptı.

Asıl adı Cristian Chagas Tarouco olan Brezilyalı oyuncu, \'Titi\' lakabının çok sevdiği bir dizide yer alan oyuncunun ten renginin kendisine benzediği için bu ismin takıldığını dile getirdi.

