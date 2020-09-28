Bursasporlu taraftar, Kubilay Kanatsızkuş'un gidişi için hayır lokması dağıttı!

Kubilay Kanatsızkuş'un Bursaspor'dan ayrılmasından sonra yeşil-beyazlı bir taraftar, daha önce verdiği sözü tutup lokma döküp, dağıttı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la sözleşmesini tek taraflı feshederek Yeni Malatyaspor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un gidişi sonrası Onur Uludağ isimli taraftar, çok ilginç bir harekete imza attı.

Altyapıdan yetişen Kubilay Kanatsızkuş'un takımdan ayrılması halinde lokma döktüreceğini söyleyen yeşil-beyazlı taraftar, verdiği sözü yerine getirdi.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 34 maça çıkan 23 yaşındaki forvet, 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı.