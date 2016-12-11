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Medya

Bursasporlu taraftar: Beşiktaş düşmanlığı benim için bitti; aramız bozuk, kanımız değil

"Beşiktaş taraftarları, arkadaşımı ablasının evine sağ salim teslim ettiler"

11 Aralık 2016 23:27

Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki maçın ardından Vodafone Arena çevresinde meydana gelen patlama sonrası iki takımın taraftarları "birlik ve beraberlik" mesajı verdi. Bursasporlu taraftar Çağıl Alperen Çörten, karşılaşma için İstanbul’a giden bir arkadaşının patlama sonrasında yaşadığı bir olayı "Beşiktaş taraftarları, arkadaşımı alıp karnını doyurup ‘Yatacak yerin var mı?’ diye sorup ablasının evine sağ salim teslim ediyorlar. Bundan sonra Beşiktaş düşmanlığı benim için bitmiştir. Aramız bozuk kanımız değil" ifadesiyle anlattı.

Bursasporlu Çörten'in sosyal medyada gündem olan mesajı şöyle:

“Arkadaşım Bursa’dan İstanbul’a otobüslerle geliyor Beşiktaş maçına gidiyor. Maç sonu ablasına gitmek için Bursa’ya dönmüyor ve oradan atkısını içine saklayarak ablasına gitmek için çıktığında patlamalar oluyor ve köşeye sığınıyor. Korkudan atkısının dışarı sarktığının farkına bile varmıyor. Bu gören Beşiktaş taraftarları, arkadaşımı alıp karnını doyurup ‘Yatacak yerin var mı?’ diye sorup ablasının evine sağ salim teslim ediyorlar. Bundan sonra Beşiktaş düşmanlığı benim için bitmiştir. Aramız bozuk kanımız değil.”

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