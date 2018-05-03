Bursasporlu oyuncular, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmana çıkmayı reddetti

Fenerbahçe maçı öncesinde Bursaspor'da oyuncular antrenmana çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da büyük şok yaşandı. Yeşil beyazlı futbolcular, bugün sabah 10.00'da yapılması beklenen idmana ortak karar alarak çıkmadı.

Alınan bilgiye göre idmana çıkmama nedeni ise yeşil beyazlı futbolcuların bir kısmının maaşlarını alamamaları olarak gösterildi. Yeşil beyazlı futbolcuların kondisyon salonunda çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, Bursaspor Kulübü ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Yeşil beyazlı oyuncular, dün yapılan idmana da 40 dakika geç çıkmıştı.

Maddi sorunlar sebebiyle bugün antrenmana çıkmayan ve salonda çalışan Bursasporlu futbolcuların yarın da kondisyon salonunda çalışacakları açıklandı.