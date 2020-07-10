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Spor

Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş'a Fransa'dan talip var

10 Temmuz 2020 19:57

Bursaspor'dan daha önce Ertuğrul Ersoy ile Umut Meraş'ı kadrosuna dahil eden Fransa Lique 2 ekiplerinden Le Havre, yeşil beyazlı kulüpten bu kez de Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etmek istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Kubilay, Bursa'dan eski takım arkadaşı Ertuğrul ile Fransa'da buluşmuş olacak.

Süper Lig'e çıkmak için rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içinde olan Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'a Avrupa'dan bir talibin olduğu öğrenildi.

23 yaşındaki santrfora, Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'ın ilgisinin olduğu belirtildi.Le Havre'ı çalıştıran yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Paul Le Guen'in, Kubilay'ı takımda görmek istediği ve sezon sonunda Fransız kulübünün, Bursaspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.

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