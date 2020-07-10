Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş'a Fransa'dan talip var

Bursaspor'dan daha önce Ertuğrul Ersoy ile Umut Meraş'ı kadrosuna dahil eden Fransa Lique 2 ekiplerinden Le Havre, yeşil beyazlı kulüpten bu kez de Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etmek istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Kubilay, Bursa'dan eski takım arkadaşı Ertuğrul ile Fransa'da buluşmuş olacak.

Süper Lig'e çıkmak için rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içinde olan Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş'a Avrupa'dan bir talibin olduğu öğrenildi.



23 yaşındaki santrfora, Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'ın ilgisinin olduğu belirtildi.Le Havre'ı çalıştıran yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Paul Le Guen'in, Kubilay'ı takımda görmek istediği ve sezon sonunda Fransız kulübünün, Bursaspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.