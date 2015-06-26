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Spor

Bursasporlu genç yıldız Enes Ünal Manchester City'e transfer oldu

Enes Ünal önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri için İngiltere’ye gidecek

26 Haziran 2015 12:19

Bursaspor Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklamayla genç golcü Enes Ünal'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anlaştıklarını duyurdu.

Enes Ünal'ın önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçeceği de ifade edildi.

Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı Lig Tv'ye yaptığı açıklamada Enes Ünal'ın transferini duyurmuştu.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

"İngiltere’nin Manchester City kulübü ile profesyonel futbolcumuz Enes Ünal’ın transferi konusunda yapılan görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına varılmıştır.

Enes Ünal önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri için İngiltere’ye gidecektir.

Manchester City, Enes için Bursaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bursaspor ayrıca bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak."

 

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