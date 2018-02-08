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Spor

Bursasporlu futbolcular Yusuf Erdoğan, Sow ve Bostock taraftarla buluştu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor'da Yusuf Erdoğan, Moussa Sow ve John Bostock imza gününde yeşil beyazlı ekibin taraftarıyla buluşurken, Teleset Mobilya Akhisaspor maçının oldukça zorlu geçeceğine işaret etti

08 Şubat 2018 19:09

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor\'da Yusuf Erdoğan, Moussa Sow ve John Bostock imza gününde yeşil beyazlı ekibin taraftarıyla buluşurken, Teleset Mobilya Akhisaspor maçının oldukça zorlu geçeceğine işaret etti.
Bursasporlu futbolcular Yusuf Erdoğan, Moussa Sow ve John Bostock, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda bulunan Bursastore\'da taraftar ile imza gününde buluştu. Süper Lig\'de bu hafta sonu Teleset Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil beyazlı ekibin genç oyuncusu Yusuf Erdoğan, Beşiktaş mücadelesinin ardından bu maçın daha da kritik bir hal aldığına işaret etti.
Mücadelenin kendileri için oldukça önemli olduğunu söyleyen Yusuf Erdoğan, \"Üst sıralara tırmanmamız için güzel bir hedef. Bizim lig sıralamasında üst sıralara yükselmemiz için çok kritik bir maç. Onun için bu maçın ciddiyetinin farkındayız. Çok iyi hazırlandık, 2-3 haftadır performansımızı üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Sahada da zaten öyle gözüküyor. Güzel bir maç, inşallah Akhisar deplasmanından 3 puan ile dönersek belki Avrupa kupaları yolu da açılabilir. Bu maçın önemini biliyoruz, inşallah Bursa\'ya güzel bir skorla döneceğiz\" dedi.
YUSUF ERDOĞAN: \"BURSASPOR\'A LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ\"
\"İnşallah performansım sezon sonuna kadar da böyle gider, Bursaspor\'a layık olmaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullanan Yusuf Erdoğan, takımdaki forma rekabetine ilişkin, \"Herkes formasına aç, öncelikle bu da takıma yansıyor. Rekabet oldukça da takımın performansı artıyor. Hepimiz çok üst seviye futbolcularız zaten Bursaspor\'da oynamak için böyle olmak gerekiyor. Bizim performansımız yükseldikçe takımın puan tablosundaki yeri de artıyor. İnşallah böyle devam ederiz\" diye konuştu.
\"HEDEFİM HER ZAMAN A MİLLİ TAKIM\"
A Milli Takım hedefi ile ilgili gelen bir soruya ise genç oyuncu, \"Hedefim her zaman A Milli Takım. Bir Türk insanı olarak ay yıldızlı formayı giymekten her zaman  onur ve gurur duyuyorum. Benim için ayrı bir yeri de ben asker çocuğu olduğum için her zaman duyguları daha çok hisseden bir insanım. İnşallah hocamız bize şans verir ve oralara layık görürse hedefimiz her zaman milli takıma gitmektir. İnşallah daha iyi bir performans göstererek oralara layık olmak istiyoruz\" diye cevap verdi.
MOUSSA SOW: \"YÜZDE 100 HAZIR DEĞİLİM\"
Yeşil beyazlı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı Moussa Sow ve John Bostock da lig hakkında açıklamalarda bulundu. Teleset Mobilya Akhisarspor maçının kolay geçmeyeceğini belirten Sow, \"Uzun süredir kazanamayan bir takım olacak karşımızda. Bizim için de durum böyle. Beşiktaş\'a karşı da gösterdiğimiz performansın aynısını göstermeye çalışacağız. Hala yüzde 100 hazır değilim. Akhisarspor maçında oynayıp oynamayacağımı göreceğiz\" şeklinde konuştu. 
Bursaspor\'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bostock ise \"İyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Direkt olarak ateşin içerisine geldim ilk maçtan. İyi bir deneyimdi ve umarım onların bu güzel karşılamasına sahada iyi bir cevap verebilirim\" açıklamasını yaptı.
Yeşil beyazlı taraftarın katıldığı imza gününde futbolcular, çocuğundan yaşlısına birçok taraftara imza dağıttı, hatıra fotoğrafı çektirdi.ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yusuf Erdoğan\'ın açıklamaları
-Moussa Sow\'un açıklamaları
-Bostock\'un açıklamaları
-İmza gününden detaylar  
-Futbolcuların taraftarla görüntüleri
-İmza kuyruğu

FOTOĞRAFLI

 

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