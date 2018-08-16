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Spor

Bursasporlu Ekong, Udinese'ye gidiyor

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) Bursaspor, deneyimli stoperi William Troost-Ekong'un transferi konusunda Udinese Kulübü ile anlaşma sağladı

16 Ağustos 2018 00:20

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor, deneyimli stoperi William Troost-Ekong\'un transferi konusunda Udinese Kulübü ile anlaşma sağladı.
Bursaspor\'un tecrübeli savunma oyuncusu William Troost-Ekong, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese\'ye transfer oluyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Udinese Kulübü ile Ekong\'un 3.3 milyon Euro\'ya transferi konusunda anlaşma sağladı. Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası\'nda da boy gösteren Ekong, resmi imzaların atılmasının ardından Udinese forması giyecek.
Bursaspor\'da 32 maçta forma giyen William Troost-Ekong, son olarak oynanan Fenerbahçe maçında da takımın tek golünü kaydetmişti.

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