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Spor

Bursaspor'dan Van'a kardeşlik eli BURSA (A.A)

25 Ekim 2011 17:14

-Bursaspor'dan Van'a kardeşlik eli BURSA (A.A) - 25.10.2011 - Bursaspor Yönetimi, 30 Ekim Pazar günü Manisaspor ile oynayacakları maçın hasılatını afet bölgesine gönderme kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bursaspor camiasının terör olayları ve Van'da yaşanan deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. ''Ülke olarak birliğimizin ve bütünlüğümüzün test edildiği son derece üzücü bir süreçten geçiyoruz'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: '''Teröre kurban verdiğimiz 24 şehidimizin acısı henüz yüreklerimizdeki sıcaklığını korurken, Van'da meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne, çok sayıda insanımızın da yaralanmasına sebep olan deprem, acılarımızı bir kat daha artırmış, yasımızı daha da büyütmüştür. Bursaspor Kulübü, camianın kendisine yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak, Van'da meydana gelen doğal felaketin açtığı yaraların sarılması hususunda üzerine düşen görevi yerine getirmek adına, 30 Ekim 2011 tarihinde Bursa Atatürk Stadı'nda oynanacak Bursaspor-Manisaspor maçının tribün hasılatının tümünü, deprem bölgesinde bulunan ve zor günler geçiren vatandaşlarımıza gönderme kararı almıştır.''

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