Bursaspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Transfer çalışmalarını son hızıyla sürdüren Bursaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarını heyecanlandırdı.

Son günlerde kulüplerin transferlere dair emojilerle verdiği mesajlar akımına Bursaspor da katıldı. Yeşil beyazlı kulüp sosyal medya hesabından uçak emojileriyle \'yakında\' ifadesini paylaştı. Bu durum yeşil beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, Kamil Grosicki\'nin takıma dahil olacağı yönünde yorumlandı.

Polonyalı oyuncu ile görüşmelerini sürdüren yeşil beyazlı yönetim, Türkiye\'de bulunan oyuncunun transferini sonlandırmak için çaba harcıyor. Grosicki\'nin geçtiğimiz gün de sosyal medya hesabından yaptığı \'çay\' paylaşımı taraftarı umutlandırmıştı.

Hull City menajeri Nigel Adkins ise, İngiliz yerel medyasına konuşarak Kamil Grosicki\'ye tekliflerin olduğunu doğrularken, \"Neler olacağını göreceğiz. Henüz takımdan ayrılmış değil ancak görüşmeler sürüyor\" açıklamasını yapmıştı. Adkins, ayrıca Polonyalı futbolcunun takımda kalmasını istediğini ancak ayrılığın yaşanabileceğine de işaret etmişti.

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