Bursaspor'dan sert açıklama

BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü, son dönemlerde yöneltilen eleştirilerle ilgili resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayınladı.

Yeşil beyazlı kulübün açıklaması şöyle;

\"Sosyal medya üzerinden bazı hesapların ve kendisine gazeteci süsü veren birkaç kişinin sistematik olarak başlattığı ve genel kurul sonrasında hız kazanan bir takım iddia, itham ve yorumlar, algı operasyonu olarak nitelendirilebilecek çerçevenin dışına çıkmıştır. Kurumsal olarak kulübümüze, ayrıca kulübümüzü temsil eden başkan ve yöneticilerimizin itibarına yönelik devam eden söz konusu operasyonun bugün ulaştığı nokta hiç bir mantıkla izah edilemeyecek denli çirkin ve vicdansızcadır. Bir yerel gazetede yazan ve daha önce de teknik direktör transferiyle ilgili ortaya attığı ipe sapa gelmez iddialarla kamuoyu yaratmaya ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan bir şahıs, bu kez kulübümüzün bir menajerden, başka şirketlerden oyuncu alınmayacağına dair protokol yapılmak suretiyle borç para alındığına ilişkin akıl dışı iddialar kaleme alarak, yalanın, hadsizliğin ve ölçüsüzlüğün benzersiz bir örneğini ortaya koymuştur. Hastalıklı bir ruh halinin tezahürü olarak gördüğümüz söz konusu şahsın iddiaları, savcılık nezdinde yaptığımız suç duyurusu ile karşılığını hukuksal olarak bulacaktır. Ayrıca Yalçın Cambaz başkanlığındaki bağımsız denetim kurulumuzun söz konusu iddialarla ilgili yapacağı araştırmayı da kamuoyuyla paylaşmaya hazırız. Ancak hiçbir belge ve bilgi olmadan, akıl dışı ithamlarda bulunan bu şahsın gazeteci sıfatı taşıyor olmasının toplum için yarattığı tehlikeye, hem Bursaspor camiası, hem de meslek kuruluşları nezdinde dikkat çekmek istiyoruz.\"