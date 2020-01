Bursaspor'dan Ertuğrul Sağlam açıklaması

Bursaspor, Eskişehirspor maçında Ertuğrul Sağlam'a yapılan 'istifa' tezahüratlarıyla ilgili resmi sitesinden uzun bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kulüp tarihimizdeki ligde ve Avrupa'da en çok maça çıkma, en çok puan toplama, en çok galibiyet alma gibi sayısız rekorun sahibi Sayın Ertuğrul Sağlam'ın istifaya davet edilmesi kabul edilemez bir durumdur" denildi.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Söz konusu maçın ilk düdüğünden önce saygı duruşu sırasında ve 70.dakikasından sonra bir grup tarafından başlatılan protesto içerikli tezahüratlar Teknik Direktörümüz Sayın Ertuğrul Sağlam'ın maç sonu açıklamalarıyla bir anda sansasyonel bir etki yaratmıştır.



Şu iyi bilinmelidir ki; 90 dakika içinde net 5 gol pozisyonu üreten, topla oynama dahil tüm istatistiklerde rakibine üstünlük sağlayan ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan takımımızın genel performansına yönelik eleştirileri anlamaya çalışmakla beraber kulüp tarihimizdeki ligde ve Avrupa'da en çok maça çıkma, en çok puan toplama, en çok galibiyet alma gibi sayısız rekorun sahibi Sayın Ertuğrul Sağlam'ın istifaya davet edilmesi kabul edilemez bir durumdur.



Geçen sezonun bu haftasından sadece 1 puan gerideyken ve takımımızdaki uyum sorunu her geçen maç azalmaktayken, Bursaspor camiasını kaosa sürüklemek için Sayın Sağlam üzerinden strateji geliştirmek nafile bir gayrettir.



Bursaspor'un başında, tüm şehir ile birlikte ve kenetlenerek, Türk Futbol Tarihi'ni değiştiren Ertuğrul Sağlam'ın bu kulüpteki kredisi 5 maç üzerinden hesaplanamaz.



Genel olarak hiçbir başkan, yönetim ve teknik adamın mutlu edemediği, kendilerini tüm taraftar gruplarının üzerinde gören, herkese, her yapılana tahammülsüzlükle yaklaşan bir azınlık, eski alışkanlıklarına devam etme çabasında olacağının sinyalini verse de Bursaspor camiasının çoğunluğu, gündemi daha yapıcı bir pencereden değerlendirmektedir.



Sezon başında aldığımız şanssız yenilgiler sonrası ülkenin 5 büyüğünden biri olan Bursaspor'a havlu attırmaya çalışan zihniyet, bu camia bütünleştiğinde yapabileceklerinden korkan zihniyetle aynıdır. Bununla beraber, ayrışarak, kutuplaşarak, birbirimizi anlamaya çalışmadan, birbirimizden hızla uzaklaşarak hedefe varmamız da mümkün değildir.



Bursaspor büyük bir ailedir. Her ailede olduğu gibi sıkıntılı günler de yaşanacaktır. Büyük Bursaspor taraftarına yakışan, inancını ve mücadele gücünü kaybetmemektir. Türk Futbolu'na altın harflerle yazılan zaferlere hep birlikte, omuz omuza ulaşan Bursaspor camiası yine ülke gündemine oturacak başarılar elde edecektir.



Yeni oluşma sürecindeki takımımıza ve Sayın Sağlam'a güvenimizin tam olduğunu belirterek taraftarlarımızı, kişisel çıkarları doğrultusunda Bursaspor’umuzun başarısızlığını arzulayanlara inat, tek yürek olmaya davet ediyoruz.



Bursaspor Yönetim Kurulu