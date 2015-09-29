Ertuğrul Sağlam yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'u 2-0 yendiği maçın son bölümlerinde tribünlerden yükselen "istifa" tezahüratlarına üzülen Ertuğrul Sağlam, yedek kulübesinde ağladı.

Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 70. dakikasından itibaren Bursasportaraftarları, yönetim ve teknik heyet aleyhine tezahüratlar yapmaya başladı.



Yeşil-beyazlı takım karşılaşmanın 83. dakikasında Necid'in golüyle 1-0 öne geçerken, taraftarların protestoları devam etti.

İstifa çağrılarına bekleyin karşılığını verdi

Ertuğrul Sağlam, bitime 5 dakika kala kendisine yönelik "istifa" tezahüratlarına, eliyle maçın bitimine az bir zaman kaldığını gösterip, "bekleyin" karşılığını verdi.

Uzatma bölümünü yedek kulübesinden izleyen Ertuğrul Sağlam'ın ağladığı görüldü.



Maçın sonunda Eskişehirspor taraftarlarını selamlayan Sağlam, Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Necmettin Kocaman ile soyunma odasına gitti.

'Hayatımda ilk defa böyle tepki aldım'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sağlam, "Bizim hayatımızda Bursa'nın çok farklı yeri var. Türk futboluna altın harflerle geçen bir başarı yakaladık. şampiyonlar ligi oynadık. Avrupa kupalarının hepsini yaşadık. Bursaspor artık 5. büyük olarak kamuoyunda anılmaya başlandı. Bunların hepsi, bizim dönemimizde, birbirimize yardım ederek yaptığımız şeyler. Benim hayatımda da bunların büyük yeri var. İnanıyorum ki, Bursaspor'un başarısını isteyen kişiler için de o dönemin büyük payı var. Bugün yapılanlar ufak bir kesimin yaptığı bir hareket olsa canımı sıkmaz, ama genel olunca üzüldüm. Bu kadar vefasızlık, vicdansızlık olmaz. Çok sinirliyim. Çok sıkıntılı bir durumdu bizim için. Hayatımda ilk defa böyle tepki aldım, ne acıysa, o da Bursaspor taraftarından oldu" dedi.

'Bir sene önce küme düşen bir takımı şampiyon yaptım'

Ertuğrul Sağlam, maçtan sonraki basın toplantısında da, Bursaspor'a ilk olarak 2009 yılının Ocak ayında geldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Ben ilk devre bitmeden 3. antrenör olarak geldim ve takım o zaman 12. sıradaydı. Biz göreve gelmeden önceki son 10 sezonu sizler daha iyi bilirsiniz. Bir sene küme düşmüş, iki sene alt ligde mücadele etmiş ve kalan 7 sezonda ligi 10'unculuktan daha yukarıda bitirememiş. Kümede kalmayı garantilediğinde, bizim şampiyonluğumuzda olduğu gibi sokaklarda konvoylar yapılıyordu. Oradan bu takım şampiyon oldu, üçüncü oldu, kupa finali oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, Avrupa kupalarında mücadele etti."

'Bizim için acı bir gün oldu'

Bu başarılar nedeniyle Bursa şehrinin kendi hayatında çok farklı bir yeri olduğuna işaret eden Sağlam, şöyle devam etti:

"Umuyorum ki Bursaspor'a gerçekten gönül veren insanların da gönlünde bizim farklı bir yerimiz vardır. Bugün hakikaten benim için zor bir durum. (Bir grup taraftar) diyeceğim ama bu protesto stadın geneline yayıldı. Hayatımda ilk defa bir taraftar grubu beni istifaya davet etti. Ne acıdır ki bu da Bursaspor taraftarı oldu. O yüzden çok fazla konuşamıyorum. Bugünkü galibiyet 3 puan kazandırdı, bizi 3-4 basamak yukarı çıkardı ama bizim için de acı bir gün oldu. Üzgünüm, konuşamıyorum da. Bunları ifade etmek çok zor geliyor bana ama demek ki yaşayacakmışız."