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Spor

Bursaspor'da Yusuf Erdoğan Karabükspor maçında oynayabilecek

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Erdoğan'ın Kardemir Karabükspor maçında forma giyebileceği öğrenildi

10 Kasım 2017 18:11

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Yusuf Erdoğan\'ın Kardemir Karabükspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Bursaspor, Süper Lig\'de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına öğle sonrası yaptığı idmanla devam etti. Yeşil beyazlı ekip günün tek antrenmanı öncesinde 10 Kasım nedeniyle Türk bayraklarıyla, kendilerini ziyarete gelen minik öğrencilerle birlikte poz vererek, büyük önder Atatürk\'ü andı.Ardından ısınma koşularıyla başlayan antrenman top çalışmasıyla devam etti.
Daha sonra oyuncularıyla bir konuşma yapan Le Guen, yarın U21 takımı ile oynanacak olan antrenman maçında herkesin forma giyeceğini belirtti. Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Paschal Onyedika Okoli ve Yusuf Erdoğan katılmazken; Paschal\'ın sol bacağında oluşan kemik ödemi nedeniyle 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi. Fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan Yusuf Erdoğan ise yeşil-beyazlı ekibin ligin 13\'üncü haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçına yetişecek. Aynı zamanda sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş da antrenmanda yer almadı.

(FOTOĞRAFLI)

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