Bursaspor'da yalnızca 3 oyuncu ayakta kalabildi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, fizik gücünün yetersizliğiyle dikkat çekerken sadece Mikel Agu, Aziz Behich ve Troost-Ekong takımdaki ortalamaya kıyasla başarılı bir görüntü çizebildi.

Süper Lig’de Bursaspor’un ilk 7 haftalık görüntüsünde fizik gücünün düşüklüğüyle öne çıktı. Yeşil beyazlı ekip, lig maçları baz alındığında yüzde 51’lik ikili mücadele kazanma oranına ulaşmasına karşın, birçok maçta rakiplerinin gerisinde kaldı. Aytemiz Alanyaspor karşılaşması dışındaki diğer karşılaşmalarda topa sahip olma oranı rakiplerinden daha düşük olan yeşil beyazlı ekipte yalnızca Mikel Agu, Aziz Behich ve Ekong ayakta kalabildi.

EN İYİSİ AGU

Yeşil beyazlı ekipte geride kalan 7 lig maçında en fazla ikili mücadeleye giren ve kazanan isim Mikel Agu oldu. 86 kez rakiplerinden top kapma gayreti gösteren Nijeryalı orta saha oyuncusu, bunların 50’sinde başarılı olabildi. Savunmada görev yapan Aziz Behich ise, 60 kez girdiği ikili mücadelelerin 37’sini kazanarak bu alanda ikinci sırada yer aldı. Savunmacılardan William Troost-Ekong da 29 top kapma mücadelesinin 18’inden galip ayrılarak en mücadeleci oyunculardan biri olarak dikkat çekti.

MÜCADELE GÜÇLERİ ZAYIF

Bu iki oyuncunun dışında birçok isim ise fizik gücünün yetersizliği ile dikkat çekti. Kanat oyuncusu Dzon Delarge, 51 kez girdiği ikili mücadelelerin yalnızca 18’ini kazandı. Delarge böylece takımın en fazla ikili mücadelede yenik düşen oyuncularından biri oldu. Savunmanın tandeminde ise Titi 48 ikili mücadelenin 23’ünü kaybetti.

Bursaspor’da böylelikle en fazla ikili mücadele kazanan isimler Agu, Aziz Behich, Troost-Ekong ve Barış Yardımcı olurken; kaybedenlerde ise Titi, Delarge, Deniz Yılmaz ve Bogdan Stancu ön plana çıktı.

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