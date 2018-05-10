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Spor

Bursaspor'da Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla çalıştı

BURSA,(DHA) BURSASPOR'DA Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla birlikte çalıştı

10 Mayıs 2018 15:50

BURSA,(DHA)

BURSASPOR\'DA Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla birlikte çalıştı.
Spor Toto Süper Lig\'de sahasında Trabzonspor\'u ağırlayacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleşen idman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5\'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlığı süren Jires Kembo\'nun tedavisine devam edilirken, tedavileri tamamlanan Moussa Sow, Pablo Batalla ve Ertuğrul Ersoy takımla birlikte çalıştı. 
U21 Takımı\'ndan gelen Gürkan Arıkan, Burak Kapacak, U19 Takımı\'ndan gelen Çağatay Yılmaz, U17 Takımı\'ndan gelen Abdülkadir Çelik ve U16 Takımı\'nda gelen Muhammed Emin Sarıkaya takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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