Bursaspor’da savunmacılar golcülüğe büründü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) – BURSASPOR, son maçlarda hücum oyuncularından dilediği verimi alamazken, imdada savunma oyuncuları yetişti. Ligde atılan 22 golün 3’te 1’inden fazlası savunmacılardan geldi.

Bursaspor, Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanında son anlarda bulduğu 2 golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Goller savunma oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Aziz Behich’ten gelirken, yeşil beyazlı ekipte savunma oyuncularının gole katkısı ise dikkat çekti. Ligdeki 11 maç sonunda Bursaspor, 22 kez gol sevinci yaşarken bunların 8 golü savunma ağırlıklı oyunculardan geldi.

GOLLERİYLE KONUŞULUYORLAR

Aziz Behich kariyerinin hücumsal anlamda en verimli sezonunu geçirirken, kariyerindeki 6 golünün 3’ünü bu sezon kaydetti. William Troost-Ekong da, duran toplarda etkili bir görüntü çizerek 2 kez rakip ağları havalandırdı. Ekong’un ise Bursaspor öncesindeki 100 maçında sadece 5 golü bulunuyordu. Defansif orta saha oyuncusu Mikel Agu da, önceki kariyerindeki 100 maçta attığı 2 gol sayısını, bu sezon Bursaspor’da 9 maçlık dilimde yakaladı.

ERTUĞRUL İLKİ YAŞATTI

Bursaspor’da bu sezon ay yıldızlı milli formayı terleten ve gol atan ilk isim ise Ertuğrul Ersoy oldu. Kasımpaşa deplasmanında kritik bir gol kaydeden 20 yaşındaki oyuncu, Paul Le Guen’in yeni oyun düzeninde sıklıkla şans bulmaya başladı. Yerli statüsünde olmasına karşın Avustralya Milli Takımı’nda top koşturan Aziz Behich ile birlikte 22 golün 21’i ise yurtdışı doğumlu oyunculardan geldi.

STANCU SESSİZ

Öte yandan yeşil beyazlı ekibin hücum oyuncuları ise sessiz kaldı. Kadroda tek gol sevinci yaşayan forvet oyuncusu olan Bogdan Stancu, 11 maçta yalnızca 3 kez rakip fileleri havalandırdı. 3 maçtır gol orucuna giren Stancu, ortaya koyduğu futbolla da eleştirileri üzerine çekti. Bursaspor’un bu sezon lig maçlarında Pablo Batalla ve Dzon Delarge 4, Stancu ve Aziz Behich 3, Mikel Agu, Ekong ve Jires Kembo 2, Ertuğrul Ersoy ile Emmanuel Badu ise 1 gol kaydetti.

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