Bursaspor'da sakatlıklar kadro istikrarını etkiledi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Sezon başında dış transferde 12 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, bu oyuncuların yarısından sakatlık ve kart cezaları nedeniyle bazı maçlarda yararlanamadı. Bu iki etken Samet Aybaba’nın da ilk 11’de sürekli değişime gitmesine neden oldu.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, geride kalan haftalarda sakat ve kart cezalısı oyuncularının da etkisiyle ilk 11 istikrarını korumakta zorlandı. Yeşil-beyazlılarda şu ana dek 8 oyuncu sakatlıkları ve kart cezaları nedeniyle bazı maçlarda formadan uzak kalırken, bu isimlerinin 6’sının takıma sezon başında katılan oyuncular olması dikkati çekti. Stephane Badji, Henri Saivet, Tunay Torun, Iasmin Latovlevici ve Umut Nayir, takıma yeni katılmasına karşın yaşadıkları talihsiz sakatlıklarıyla en az 1 maçı kaçırdı. Bir diğer yeni transfer Jani Atanasov ise aldığı cezadan ötürü son 3 hafta takımdan mahrum kaldı.

EN TALİHSİZ OYUNCU SHEHU OLDU

Bursaspor’da bu noktada sezonun en talihsiz ismi ise Abdullahi Shehu oldu. Sezona sakatlık ile başlayan ve ligin ilk 5 maçında kadroda yer alamayan Nijeryalı orta alan oyuncusu, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında kadroya girmesine karşın antrenman eksikliği nedeniyle forma giyemedi. Sonraki hafta MKE Ankaragücü’ne karşı hazır olan ve tam süre alan Shehu, milli takımda oynadığı maçta sakatlanınca Galatasaray mücadelesinde de kadroda yer alamadı. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Shehu’nun 2 hafta daha forma giyemeyeceği bildirildi.

GENÇLER FORMA ŞANSI BULDU

Özellikle mevcut sakatlıklar teknik direktör Samet Aybaba’yı da zorladı. Kadro planını oluşturmakta güçlük çeken Aybaba, yeni transferlerin yokluğunda Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Umut Meraş gibi genç oyunculara şans verdi. Ligin 10’uncu haftasında 26 Ekim Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Bursaspor’da, deneyimli çalıştırıcının Galatasaray maçındaki ilk 11’de yeniden değişikliğe gitmeyi planladığı öğrenildi.

BARIŞ VE ERTUĞRUL TAM SÜRE ALDI

Yeşil-beyazlılar, ligde 9 maçı geride bırakırken Samet Aybaba, bazı isimlerden de vazgeçmedi. Ligin en genç kaptanı unvanına sahip savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile bir diğer savunmacı Barış Yardımcı, tüm maçlarda tam süre alan isimler oldu. Bu iki ismi attığı 2 gol ile Bursaspor’a puanlar getiren orta alan oyuncusu Aytaç Kara takip etti. Aybaba’nın ligde ne fazla forma şansı tanıdığı ilk 10 isimden 6’sının yerli oyuncular, yarısının ise yeni transferlerden oluşması dikkatleri çekti.

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