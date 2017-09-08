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Spor

Bursaspor'da sabah antrenmanı

BURSA, (DHA)- BURSASPOR, bu sabah pazar günü saat 20

08 Eylül 2017 15:23

BURSA, (DHA)- BURSASPOR, bu sabah pazar günü saat 20.00\'de seyircisi önünde Akhisar Belediyespor\'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada taktik çalışması yaptı.
Sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım ve Josua John takımdan ayrı çalışırken, hafif ağrıları olan Jires Kembo Ekoko ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri’nde kampa girecek.

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