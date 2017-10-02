Bursaspor’da Paul Le Guen 5 isimden vazgeçmedi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR, 7 lig maçını geride bırakırken Paul Le Guen 5 isme tam süre verdi. Son zamanlarda eleştirilen Bogdan Stancu da 7 lig maçında da görev aldı.

Süper Lig’de Bursaspor, son olarak Kayserispor’a deplasmanda 3-1 kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Geride kalan 7 haftalık dilime bakıldığında ise teknik direktör Paul Le Guen’in 5 isimden vazgeçemediği görülüyor. Fransız çalıştırıcı, yeşil beyazlı ekibin oynadığı 7 lig maçında da kaleci Harun Tekin, savunmacılar Titi, Aziz Behich ve William Troost-Ekong ile orta saha oyuncusu Emmanuel Badu’ya tam süre verdi.

Yeşil beyazlı ekipte Merter Yüce, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, İsmail Konuk, Ozan Can Kökçü, Ricardo Faty, Sercan Yıldırım, Furkan Özçal ve sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş ile Emre Taşdemir de bu sezon ligde forma şansı bulamadı.

STANCU 7 MAÇTA DA OYNADI

Bursaspor’da Paul Le Guen ise, Kayserispor yenilgisinin ardından camia tarafından Deniz Yılmaz ve Bogdan Stancu’yu sahada tutması açısından eleştirilmişti. Fransız çalıştırıcı konuya ilişkin maç sonu yaptığı açıklamada ise, Dzon Delarge ve Jires Kembo’nun yüzde 100 hazır olmadığını belirterek, “Deniz de oyundan alınması gereken oyunculardan biri belki olabilirdi ancak yalnızca 3 değişiklik hakkımız vardı” açıklamasını yapmıştı.

Bogdan Stancu’nun ise geride kalan 7 haftada en fazla forma şansı bulan isimlerden biri olduğu görülüyor. Ligde 622 dakika sahada kalan Rumen forvet, 7 maçın tamamında forma şansı buldu. Deniz Yılmaz ise 4 lig maçında ter dökerken, 246 dakika sahada kaldı. Tam süre alan 5 oyuncu ve Stancu’nun dışında Bursaspor’un lig maçlarının tamamında görev alan diğer oyuncular ise Mikel Agu ve Barış Yardımcı oldu.

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