Bursaspor'da oyunculardan mücadele vurgusu

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yeşil beyazlı oyuncular mücadelelerine vurgu yaptı.

SAKHO: \"GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI\"

İlk kez yeşil beyazlı formayı terleten ve oyuna sonradan dahil olmasına karşın takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Diafra Sakho yaptığı açıklamada stadyumda çok iyi bir atmosfer olduğunu belirterek, “Maçın başında önemli pozisyonlar yakaladık. Daha sonra maç zorlaştı ama önemli olan 1 puan olduğunu düşünüyorum. Güzel bir atmosfer vardı. Hatta şaşırtıcı buldum. İngiltere de oynamış biri olarak oynadığım en iyi stat diyebilirim. Umarım bizi tekrar yüreklendirmeye devam ederler” dedi.

ERTUĞRUL ERSOY: \"BERABERLİĞE SEVİNEN BİR TAKIM DEĞİLİZ\"

Bursaspor\'un altyapısından çıkan ve kaptanlık pazubandını takan Ertuğrul Ersoy, \"Bugün itibariyle Bursaspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olarak sizlerin karşısında bulunmaktan onu ve gurur duyuyorum. Bana bu sorumluluğu yükleyen bunu kaldırabileceğimi düşünen başkanımıza hocamıza çok teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak iç sahada Bursaspor’un oynaması gerektiği gibi oynadık. İyi de pozisyonlar yakaladığımızı düşünüyorum ama değerlendirmekte problemimiz var. Dört haftadır yakından takip edenler bilirler benim kendi bakış açımla bugün 2 puan kaybımız vardı. Aynı Fenerbahçe, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında olduğu gibi. Önemli olan aslında taraftarımızı yanımıza çekebilmekti. Keyifle taraftarın bizleri seyretmesini sağlamaktı. İnsanlar buraya para verip maça geliyorlar ve gönül verdikleri takımdan bir şeyler bekliyorlar. Biz de bu dönemde hocamızla birlikte bir çıkış yakalayıp bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Beraberliğe sevinen bir takım değiliz. Keyifli olan sadece insanları tatmin etmesidir” şeklinde konuştu.

\"CHEDJOU BİZE ÇOK KATKILAR SAĞLAYACAK\"

Stoperdeki partneri Chedjou hakkında da konuşan Ertuğrul, “Onun kalitesine söylenecek söz yok. 1 yıl bizde kiralık. Bu maçta değil yıl boyunca bize çok katkılar sağlayacaktır. Birlikte uyumdan bahsedecek olursak benim şöyle bir oyun karakterim var. Her kim olursa olsun benden daha genç oyuncu ya da tecrübeli olabilir. Benden performans olarak da üstün olabilir. Chedjou dan söz etmek gerekirse bana tecrübesi ile yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

OKAN KOÇUK: \"GALİBİYETİ HAK ETTİK\"

Kaleyi devralan Okan Koçuk da, ilk yarıda üstün taraf olduklarını belirtirken \"İkinci yarı gol yiyince demorolize olduk. 15 dakika sonra toparladık, hak ettiğimiz golü bulduk. Sonuna kadar galibiyeti hak ettik. Taraftarımız çok destek oldu. Bana da ilk maçımda destek oldular\" dedi. Fenerbahçe’ye transfer olan Harun Tekin’den daha iyi olmaya çalışacağını ifade eden genç kaleci, taraftarları mahcup etmeyeceğini söyledi.

FURKAN SOYALP: \"YENMEYİ HAK EDİYORDUK\"

Genç futbolcu Furkan Soyalp de “Taraftarımızın bizi desteklemeleri çok önemliydi. Bugün çok pozisyona girdik. Yenmeyi hak ediyorduk. Milli takım arasını çok iyi değerlendireceğiz. Bundan sonra inşallah galibiyet serisini yakalarız\" açıklamasını yaptı.

YUSUF ERDOĞAN: \"YARIM POZİSYONDAN GOLÜ YEDİK\"

Maça iyi başladıklarına işaret eden Yusuf Erdoğan da, “Yarım pozisyondan golü yedik. Maçın kırılma anı oydu. Kazanabileceğimiz maçtı. Bir puan kaybetmekten iyidir. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Beşiktaş maçları bizim için her zaman önemli. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bizi desteklesinler” yorumunu yaptı.

AYTAÇ KARA: \"CÜNEYT ÇAKIR OFSAYT DEDİ\"

Zor bir maç olacağını bildiklerini belirten Aytaç Kara ise, “İyi hazırlandık. Sahada çok güzel bir mücadele vardı. İlk pozisyona giren bizdik. Onu atabilseydik, maçın skoru değişik olabilirdi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirirsek ileride sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Son dakikada gelen gol onların eseri. Beraberliği onlar sayesinde yakaladık” şeklinde konuştu.

Aytaç Kara, Beşiktaş’ın attığı gol ile alakalı pozisyona bakmadığını, Cüneyt Çakır’ın pozisyonun ofsayt olmadığını söylediğini dile getirdi.

