Bursaspor'da Olağan Genel Kurul'un ilk oturumu yapıldı

BURSASPOR Kulübü'nde 19 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığından 26-27 Mayıs tarihlerine ertelenen Olağan Genel Kurul'un ilk oturumu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleşti. Yeşil beyazlıların Genel Kurulu'nda başkan adayları projelerini anlattı.



AHMET BOZDEMİR: 2010 RUHUNU GERİ GETİRMEK İSTİYORUZ



İlk olarak kürsüye gelen başkan adayı Ahmet Bozdemir, yönetim kurulunda yer alan ekip arkadaşlarını tanıtarak başladığı konuşmasında, “2 yıldır son dakikalarda kümede kaldık, ancak şuna çok üzülüyorum; şampiyon olmuş gibi seviyoruz. Biz Süper Lig Şampiyonu olmuş takımımız, büyük bir camiayız. Takımımızın buralara düşmemesi gerekiyordu. 35 yıldır tribünlerdeyim, ailemle birlikte tüm deplasmanlara beraber gittim o yüzden tek temennimiz 2010 ruhunu geri getirmek. 2 yıldır hepimiz kahrolduk, biz daha fazla ağlamak istemiyoruz. Göreve gelirsek 2010 ruhunu geri getirmek istiyoruz” dedi. 5 aydır görüşmeler yaptıklarını kaydeden ve projelerinden de bahseden Ahmet Bozdemir, Bursaspor Koleji ve Bursaspor Yaşam Merkezi projelerinden yıllık gelirinin yaklaşık 40 milyon TL civarında olacağını belirterek 2 yıl içerisinde başkan seçilmeleri halinde bu projeleri tamamlayacaklarını söyledi.



LEMİ KESKİN: KENDİMİZİ SATMADIK, SATMAYACAĞIZ



İkinci olarak kürsüye gelen başkan adayı Lemi Keskin de, 4 dönem yönetimlerde yer aldığını belirterek, “Hiçbir zaman takımımızı, küme düşme potasında dolaştırmayacağız. Aldığımız bütçenin borcun üzerinde bir borçla takımı devretmeyeceğiz, söz veriyorum. Kalıcı kaynaklarımız 5-6 senedir yerinde sayıyor, bizim dönemimizde kalıcı kaynaklarımız uçuşa geçecek ve her sene en az 5 milyon dolarlık kalıcı gelir yaratacağız” diye konuştu.



MEVCUT BAŞKAN ALİ AY\'I ELEŞTİRDİ



Keskin, “Ali Bey, siz 2 senedir bu işi maalesef yapamadınız, bu işi bilmiyorsunuz. Bursasporlular size soruyorum, Bursaspor’un başkanı aday olurken birisinden icazet almalı mıdır, biz kimseden icazet almadık. Kendimizi satmadık, satmayacağız” diye eleştirdi.



ALİ AY: ER MEYDANINI TERK ETMEK BİZE YAKIŞMAZ



Kürsüye üçüncü olarak ise Bursaspor mevcut başkanı Ali Ay geldi. Başkan Ali Ay’ın kürsüye geldiği esnada ise bir grup kongre üyesi, Genel Kurul’u terk etti. Ali Ay yaptığı açıklamalarda, “2 yıldır içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmak için büyük uğraşlar verdik. Şimdi hayal ettiklerimizi hep birlikte gerçekleştirme zamanı. Şimdi Bursa’nın omuz omuza durarak kazanma zamanı çünkü biz tek yumruk olduğumuzda, neler yapabileceğimizi kanıtlamış çok büyük bir camiayız. Ben ve ekibim, Bursa’ya, camiamıza, gücümüze ve projelerimize sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. 2.5 yıl zarfında çok büyük problemleri çözme durumunda kaldık, bu mücadeleyi verirken inancımızdan şaşmadık. Bursaspor’a hizmet etmek bizim için kutsal. Ben sıkıyı görünce kaçan biri değilim. Er meydanını terk etmek bize yakışmaz” diyerek göreve yeniden talip olduklarını belirtti. Maddi anlamda sıkıntılı bir süreci hatasız yönetmeye çalıştıklarının altını çizen mevcut Başkan Ay, “Bu kaos iyi yönetilmeseydi kulübümüz hayati problemler yaşayacak puan silmeye kadar gidebilecekti. Finansal krizi çözmek için çok savaştık. Finansal mücadelede kurtardığımız para, vergi yapılandırma hariç 10 milyon Euro’nun üzerinde. Gayrimenkul satışları yapılırsa 60 milyon TL kulübümüze gelecek” dedi.



Finansal krizin ardından sıranın gelirler ve sportif başarı olduğunu kaydeden Başkan Ay, Kendir Yaylası, Güney Kale Arkası’ndaki koltukların kaldırılması, ligin en ucuz bilet satışının yapılması, E-Spor’a geçiş, Bursaspor Lisesi ve diğer projelerine dair kongre üyelerine bilgiler verdi.



HÜSEYİN AKDEMİR: KULÜBÜMÜZÜN KAYBETTİĞİ İTİBARİ KAZANMAK İÇİN ADAY OLDUK



Son olarak kürsüye başkan adayı Hüseyin Akdemir geldi. Ekip arkadaşlarıyla birlikte öncelikle profesyonel anlayışı benimseyeceklerini belirten Akdemir, “Son 2.5 yıl içerisinde Bursaspor 33 transfer yapmış, her dönemde takımın neredeyse yarısı değişmiştir. Kulüpte futbol aklı yoktur, menajerlere dayalı bir sistem oluşmuştur. Biz bu hataları yapmamak için Bursaspor’da forma giymiş arkadaşlarımızı göreve aldık. Ben size hayal değil gerçekleri vaat ediyorum. Planlı şekilde çıktık, planlı şekilde devam edeceğiz. Önceliğimiz her konuda Bursaspor’u kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp haline gelmek. Bunun için altyapıya önem vereceğiz, Vakıfköy olmazsa olmazımız. Bursaspor’un modeli olmalı. Öncelikle yetiştirici, sonrasında yarıştırmacı bir kulübüz. U21 Takımı Özlüce’ye taşınacaktır, A Takım ne yapıyorsa onlar da aynı havayı soluyacak, arka bahçesi değil vitrini olacak” diye konuştu.



Futbolda teknik direktörü de belirlediklerini belirten Akdemir, “Seçildiğimiz takdirde Pazartesi günü Özlüce’de 14.30’da Önder Özen ile birlikte olacağız. Mustafa Er de kadroda olacak. Değişim için kolları sıvadık, bu yola baş koyduk. Trabzonspor maçındaki gözyaşlarının tekrarlanmaması için, Özlüce’de Vakıfköy’de unutulan mutluluğu geri getirmek için, kulübümüzün kaybettiği itibari geri kazanması için, 2010 ruhunu yeniden getirmek için aday olduk” ifadelerini kullandı.



Bursaspor’un bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul’un ikinci oturumunda seçim heyecanı yaşanacak. Toplam 5 bin 99 üyeden 4 bin 392 üyesi, saat 12.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak.



