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Spor

Bursaspor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) -  Bursaspor, Süper Lig'de karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ederken, Pablo Martin Batalla tedbir amaçlı antrenmana katılmadı

12 Eylül 2017 22:34

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - 

Bursaspor, Süper Lig\'de karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam ederken, Pablo Martin Batalla tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.
Süper Lig\'in 5\'inci haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, günün tek antrenmanıyla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil beyazlı ekip akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Paul Le Guen antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda topla çalışması ile devam etti. Son bölümde ise yeşil-beyazlı ekip taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
BATALLA ANTRENMANA KATILMADI
Kasığında ağrılar bulunan Pablo Martin Batalla antrenmanda yer almazken Arjantinli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı dinlendirildiği öğrenildi. Hafif ağrıları bulunan Kemboi Ekoko da antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldı. Sakatlığı devam eden Sercan Yıldırım ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Yeşil-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Paul Le Guen\'in toplantısı
-Isınmadan görüntüler
-Pas çalışması 
-Genel detaylar

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