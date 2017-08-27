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Spor

Bursaspor’da mağlubiyet üzüntüsü

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR, Beşiktaş karşı kaybedilen maçın üzüntüsünü yaşadı

27 Ağustos 2017 13:33

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR, Beşiktaş karşı kaybedilen maçın üzüntüsünü yaşadı. Başkan Ali Ay ise, taraftara transfer müjdesi vererek sağ bek transferinin 1-2 güne gerçekleşeceğini belirtti.
Süper Lig’de Bursaspor, Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “Bence hakkımız beraberlikti. Milli takım arası bizim için bir avantaj, ara sonrası çok daha iyi bir Bursaspor izleteceğiz” dedi. Transfere ilişkin de konuşan Başkan Ay, Barcelona’dan Brezilyalı sağ bek Douglas için oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle prensipte anlaşma sağladıklarını söyledi.
DOUGLAS BEKLENİYOR
Ancak transferin henüz gerçekleşmediğine işaret eden Başkan Ali Ay, “Futbolcu, İspanyol vatandaşı olmak istiyormuş onu hallettiği takdirde bu transfer gerçekleşecek. Teknik Direktör Paul Le Guen ile de görüştüm, sağ bek transferinin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Salı veya çarşamba günü anlaşmayı bitirmek istiyoruz. Daha sonra Le Guen ile yine bir araya gelip stratejimizi belirleyeceğiz” diye konuştu.
\'ÇOK BASİT GOLLER YEDİK\'
Takımın kaptanlarından kaleci Harun Tekin ise, Beşiktaş karşılaşmasının zorlu geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum çok güzel mücadele ettik. Üzüldük, çok basit goller yedik iki tane duran toptan. Böyle maçlarda goller yerseniz şansınız azalıyor, olmadı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Milli takıma gittiğim için çok mutluyum. 2 tane çok önemli karşılaşmamız var. İnşallah şans bulursam elimden geleni yapacağım.”

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