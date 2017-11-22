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Spor

Bursaspor'da Le Guen performansı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor bu sezon yenlden üst sıraları hedefleyen kimliğine bürünürken, Teknik Direktör Paul Le Guen yakaladığı puan ortalamasıyla daha önceki teknik adamların önüne geçti

22 Kasım 2017 16:59

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor bu sezon yenlden üst sıraları hedefleyen kimliğine bürünürken, Teknik Direktör Paul Le Guen yakaladığı puan ortalamasıyla daha önceki teknik adamların önüne geçti.
Süper Lig\'e geçtiğimiz sezon son anda tutunan Bursaspor, bu sezon teknik direktörlük koltuğuna Paul Le Guen\'i getirerek yeni bir sayfa açarken, Fransız çalıştırıcı ise kısa süreçte başarısıyla öne çıktı. Yeşil beyazlı ekip Le Guen önderliğinde bu sezon lig ve kupada 14 maça çıkarken, maç başı 1.71\'lik puan ortalaması yakaladı. Bu süreçte 30 kez gol sevinci yaşayan Bursaspor\'un fileleri ise 17 kez sarsıldı.
EN BAŞARILISI OLDU
Fransız çalıştırıcı aynı zamanda, Bursaspor\'da son zamanlarda teknik direktörlük yapan isimlerin grafiğini de yakaladı. Yeşil beyazlı ekibin Süper Lig\'i şampiyon olarak noktaladığı 2009-10 sezonunun ardından 10 maç ve üzeri teknik direktörlük koltuğuna geçen isimler arasında en başarılısı Le Guen oldu.
Bursaspor\'da son 9 sezon içerisinde en başarılı teknik adamların verilerine bakıldığında Ertuğrul Sağlam\'ın 194 maçta 1.70, Şenol Güneş\'in ise 49 maçta 1.69\'luk puan ortalaması yakaladığı görülüyor. Bunun dışında Hamza Hamzaoğlu da 49 maçta 1.67\'lik puan ortalaması tutturdu.
Le Guen, şu ana dek yeni oyun sistemi ve taktik anlayışı ile birlikte Bursaspor camiasının en sevilen isimlerinden biri olurken, bu grafiğini sezon sonuna dek sürdürüp, sürdüremeyeceğini zaman gösterecek.

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