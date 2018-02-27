Bursaspor'da Le Guen için kritik hafta

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor, Le Guen ile yola devam kararı aldı ancak Fransız hoca için Kayserispor maçı son şans olarak görülüyor. Ligin geride kalan haftaları açısından sezonun maçına çıkacak olan Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 6 maçın 5\'ini kaybederken, son 15 maçta ise beraberlik çıkmadı.

Teknik Direktör Paul Le Guen ile yola devam kararı alan Bursaspor, cuma günü sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. Düşme hattının 6 puan üzerinde olan ve 9 haftadır kazanamaması nedeniyle karamsar bir havaya sahip Bursa’da ise gözler bu maçtan gelecek puanlara çevrilmiş durumda. Zira bu maçın ardından Osmalıspor(D), Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor (D) maçlarına çıkacak olan yeşil beyazlı ekibin, puan kaybına tahammülü yok. Ayrıca bu maç Le Guen için de son şans olacak. Kayserispor maçından kötü bir sonuç alındığı takdirde Fransız çalıştırıcı ile yollar ayrılabilir.

KAYSERİSPOR SON 6 MAÇIN 5\'İNİ KAZANDI

Bursaspor’un son maçlarda ise Kayserispor’a karşı kazanmakta oldukça zorlandığı görülüyor. Süper Lig’de oynanan son 6 mücadelenin yalnızca birini kazanabilen yeşil beyazlı ekip, geride kalan 5 maçta ise rakibine mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında da sarı kırmızılı ekibe deplasmanda 3-1 kaybeden Bursaspor, bu süreçte yalnızca geçtiğimiz sezon evinde oynadığı maçı aynı skorla kazanabilmişti. Söz konusu 6 maçın 3’ünde ise yeşil beyazlı ekibin 90 dakikayı 10 kişi tamamlaması ise Bursaspor cephesi adına bu maçların gergin geçtiğini gösteriyor.

SON 15 MAÇTAN BERABERLİK ÇIKMADI

İki ekip arasında oynanan son 15 mücadeleye bakıldığında ise beraberliğin hiç çıkmadığı görülüyor. Son olarak taraflar 2008-09 sezonundaki Kayseri’de oynanan lig maçında sahadan golsüz eşitlikle ayrılırken, sonraki 15 mücadeleden de taraflardan biri 3 puana uzandı. Bursaspor bu maçların 8’inden galip ayrılırken, Kayserispor ise 7 kez kazandı. Birbirine oldukça denk güçlerin mücadelesinde nasıl bir skorun çıkacağı ise merak konusu.

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