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Spor

Bursaspor'da Latovlevici ve Vergini takımla çalıştı

BURSA,(DHA) Bursaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başlarken, yeni transferler Iasmin Latovlevici ve Santiago Vergini ilk antrenmanlarına çıktı

29 Ağustos 2018 00:22

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da Beşiktaş maçının hazırlıkları başlarken, yeni transferler Iasmin Latovlevici ve Santiago Vergini ilk antrenmanlarına çıktı.
Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Beşiktaş\'ı sahasında konuk edece olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda 4 minyatür kaleyle yapılan çalışmayla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada yaptığı çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Ülkesinden dönen Abdullahi Shehu ve belinde ağrıları bulunan Harun Tekin takımdan ayrı düz koşu yaparken, kasık ağrıları olan Aziz Behich ise salonda çalıştı. Yeni transferlerden Iasmin Latovlevici ve Santiago Vergini\'nin yanı sıra altyapıdan gelen İsmail Çokçalış da takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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