Bursaspor'da kupa mesaisi başladı

Bursaspor, 1 günlük iznin ardından kupa maçı hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları bulunan Batalla ve Jires Kembo takımdan ayrı çalışırken, Jires Kembo\'nun 2 gün daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor\'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Bursaspor, gözünü kupaya çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında 20 Eylül Çarşamba günü evinde Tarsus İdman Yurdu\'nu ağırlayacak olan yeşil-beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Bursaspor\'da teknik direktör Paul Le Guen idman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparken, deneyimli teknik adam, oyuncularına Tarsus İdman Yurdu maçını ciddiye almalarını söyledi. Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Pablo Martin Batalla, Jires Kembo Ekoko ve Sercan Yıldırım takımdan ayrı çalıştı. Sağ kasık adalesinde zorlanma olan Jires Kembo\'nun, 21 Eylül Perşembe günü takımla birlikte çalışmalara katılacağı kaydedildi. Kaleciler de takımdan ayrı kondisyon salonunda çalıştı.

TARSUS MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Öte yandan Bursaspor\'un Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Turu\'nda 20 Eylül Çarşamba günü saat 20.30\'da Büyükşehir Belediye Stadı\'nda oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçının biletleri 19 Eylül Salı günü saat 10.00\'da satışa sunulacak. Karşılaşmayı İstanbul Bölgesi A Klasman Hakemi Onur Karabaş\'ın yönetecek. Karabaş\'ın yardımcılıklarını Serkan Gençerler ve Mehmet Yılmaz yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yavuz Çetin olacak.

Bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP 1.BALKON: 100 TL

VIP 2.BALKON: 100 TL

BATI ALT TRİBÜN: 50 TL

SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 25 TL

SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 20 TL

GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 10 TL

TOFAŞ TRİBÜNÜ : 10 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 13 TL

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)