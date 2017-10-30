Bursaspor'da keyifler yerinde

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, sahasında Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek ligdeki 5’inci galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan oyuncular ise galibiyetten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bursaspor\'un Antalyaspor ile oynadığı maçta 3’üncü golün sahibi Jires Kembo, kendileri açısından iyi bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek, \"Sivas deplasmanında aldığımız beraberliği de telafi etmek istemiştik. O yüzden güzel bir maç oldu. Stancu ortasını açtığında top bana geldi, kaleciyi gafil avlamaya çalıştım. Aynı zamanda 3’üncü gol de biraz rahatlamamızı sağladı\" dedi. Jires, ilk yarının sonlarına doğru üst adalesinde yaşadığı sakatlıkla ilgili ise sorun olmadığını söyledi.

\"ÇOK MUTLUYUZ\"

Yeşil beyazlı ekibin kalecisi Harun Tekin de, güzel bir karşılaşma olduğunu belirterek \"Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Baktığımız zaman rakibimiz zor durumda ama, kaliteli oyuncuları da vardı. Gole kadar biraz zorlandık, maç ortada geçti. Ama golü attıktan sonra da iyice baskıyı kurduk. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. İnşallah seri galibiyetler alırsak, yukarı doğru çıkmak için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

\"ANTALYASPOR\'UN ZAAFLARINI BİLİYORDUK\"

Ertuğrul Ersoy ise yeni oyun sistemiyle birlikte çıkışa geçtiklerine işaret ederek, \"Sistem değişikliği oldu ve yavaş yavaş artık defansif anlamda gol yeme sorununu çözmeyi başardık, hücumsal anlamda da bol gollü karşılaşmalar geçiriyoruz. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Net bir skor oldu. Taraftarımızı da mutlu ettiysek, ne mutlu bize\" ifadelerini kullandı.

Barış Yardımcı da yaptığı açıklamada şöyle konuştu: \"Antalyaspor maçına iyi hazırlandık. Antalyaspor’un zaaflarını biliyorduk. Kanatlardan geriye doğru gelmiyorlardı, bizde onları oradan zorlarsak pozisyon bulabiliriz diye düşünmüştük. Akabinde zaten duran toptan gol bulduk. 10 kişi kaldıktan sonra oyunumuz daha da rahatladı. 4 tane gol attık mutluyuz. İnşallah Kasımpaşa maçını da kazandıktan sonra güzel bir duruma geleceğiz.\"

RÜŞTÜ HANLI\'NIN SEVİNCİ

Rüştü Hanlı, Antalyaspor maçının son bölümlerinde oyuna girerek ilk kez A Takım’da forma giydi. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, \"Çok güzel, heyecanlı bir duygu. Kulübün 10 yıldır altyapısında bulunuyorum. Bugünler için çalışıyorduk. Çok şükür hocam da bana şans verdi, ona çok teşekkür ediyorum. Bizim jenerasyonumuzdan çok yakın arkadaşlarım var zaten. Harun ağabey yardımcı oldurdu, 3’lü çektirdim. İnanılmaz bir duygu\" açıklamasını yaptı.

Ertuğrul Ersoy da Rüştü’ye destek vererek “Rüştü Hanlı’nın da oyuna girmesi beni ayrıca mutlu etti. 13 yaşından beri hepimiz sürekli beraberiz. Biz genç oyuncular çok yakın arkadaşlarız, sürekli oturup konuşuyoruz. O benim kardeşim, onu da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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