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Spor

Bursaspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)  Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını günün tek idmanıyla sürdürdü

03 Nisan 2018 20:01

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) 

Bursaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını günün tek idmanıyla sürdürdü. Le Guen oyuncularını Kasımpaşa maçı için uyarırken, John Bostock ise sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Cristobal Jorquera da yaklaşık 4 ay sonra sahalara döndü.
Spor Toto Süper Lig\'de 28\'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa\'yı sahasında 8 Nisan Pazartesi günü konuk edecek olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil beyazlı ekip, akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde toplanırken, Teknik Direktör Paul Le Guen antrenmanın başında oyuncularıyla saha içerisinde bir süre toplantı yaptı. Kasımpaşa mücadelesinin önemine değinen Le Guen, \"Kazanmamız gerekiyor. Hepinizin bunu bildiğini biliyorum. Yüzde 100\'ümüzü sahaya koyabilecek bir hale gelmeliyiz. Çok iyi çalışmalıyız. Elinizden gelen en büyük çabayı sarf etmenizi istiyorum\" dedi.
BOSTOCK TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Yeşil beyazlı ekibin antrenmanı ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra kondisyon çalışması gerçekleştirildi. Ardından iki farklı gruba ayrılan yeşil beyazlı oyuncular, dar alanda top kapma çalışması yaparken, basına kapalı olan bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan John Bostock ve Sercan Yıldırım katılmadı. Bostock\'un arka adalesinde 1\'inci derece ödem oluştuğu öğrenilirken, perşembe ya da cuma günü takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
Kaleci antrenörü Christian Mas ise babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Fransa\'ya gitti. Kaleciler ise Bursaspor\'un altyapısındaki kaleci antrenörü Koray Tanrıverdi eşliğinde çalıştı.
JORQUERA DÖNDÜ
Öte yandan Cristobal Jorquera yeniden sahalara döndü. Son olarak ligin 15\'inci haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Şilili oyuncu, yaklaşık 4 ay sonra yeniden antrenmana çıktı. Sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkarılmayan Jorquera, takımla birlikte çalıştı. Yeşil beyazlı ekip, yarın çift antrenman yapacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜA
-Antrenmandan detaylar
-Le Guen\'in oyuncularıyla konuşması
-Jorquera\'nın çalışması
 

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