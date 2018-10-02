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Spor

Bursaspor'da Henri Siavet sıkıntısı

BURSA,(DHA) Bursaspor'da sakatlığı bulunan Henri Saivet'nin yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı

02 Ekim 2018 17:41

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da sakatlığı bulunan Henri Saivet\'nin yaklaşık 1 ay sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor\'un Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve kenara gelen Henri Saivet\'nin durumunu netleşti. Deneyimli oyuncunun arka adalesinde ikinci derece yırtık olduğu tespit edilirken, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Saivet bu sürenin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.
Öte yandan Bursaspor, ligin 8\'inci haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Tunay Troun takımdan ayrı çalıştı. Minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyununun ardından antrenmanda yeşil beyazlı oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sbaah saatlerinde yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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