Bursaspor'da Grosicki şoku

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, her konuda anlaşma sağladığı Kamil Grosicki\'nin hiçbir gerekçe göstermeksizin anlaşmayı bozduğunu ve şehri terk ettğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, sabah saatlerinde Hull City\'den Kamil Grosicki ile 2 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlamıştı. Bugün yeşil beyazlı kulübün sağlık kontrollerinden de geçen Grosicki, anlaşmadan vazgeçti ve şehri terk etti. Yeşil beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, \"Kulübümüz, hem Kamil Grosicki ile hem Hull City Kulübü ile dün gece itibariyle iki yıllık kiralama konusunda her türlü anlaşmaya varmış ve oyuncu gece yarısı Bursa`ya gelip bu sabah sağlık kontrolünden geçmiştir. Sözleşme, Hull City, oyuncu ve menajerlerinin taleplerine uygun bir şekilde hazırlanmış ve imza aşamasına gelinmişken, Kamil Grosicki ani bir kararla ve hiç bir gerekçe göstermeden anlaşmayı bozmuş ve şehri terketmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" ifadelerine yer verdi. Grosicki\'nin akşam yapılan antrenmanda evraklarının yetişmediği gerekçesiyle yer almadığı bilgisi paylaşılmıştı.