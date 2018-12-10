Bursaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

BURSA (DHA) - Antalyaspor yenilgisiyle şoka uğrayan Bursaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig\'de sahasında Antalyaspor\'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, 16\'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına aralıksız başladı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı.

Bursaspor, yarınki antrenmanını altyapı tesisleri olan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde gerçekleştirecek.

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