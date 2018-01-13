Bursaspor'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor

BURSA,(DHA)



BURSASPOR, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına tesislerinde devam etti.

Özlüce Tesisleri\'nde sabah saatlerinde bir araya gelen yeşil beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası\'nda 16 Ocak Salı günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. İlk 20 dakikası kondisyon salonunda yapılan antrenman daha sonra sahada devam etti. Koordinasyon ve çabukluk çalışması ile süren antrenman daha sonra dar alanda yapılan kontrol pas oyununun ardından yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Kofi Atta ve Kubilay Kanatsızkuş\'un yanı sıra dünkü antrenmanda sakatlanan Emre Taşdemir\'in tedavileri devam etti. Yeşil beyazlı ekip yarın öğle saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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